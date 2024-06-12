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Власть

ЕБРР даст 14,2 миллиона евро на цифровизацию электроснабжения в Кыргызстане

Европейский банк реконструкции и развития предоставит 14,2 миллиона евро открытому акционерному обществу «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». Законопроект о ратификации кредитного и грантового соглашений Жогорку Кенеш одобрил во втором чтении.

Согласно данным в справке-обосновании к документу, эти деньги пойдут на замену 1,2 миллиона приборов учета потребителей современными приборами учета с функцией автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), которая наряду с комплексом работ по реконструкции низковольтных распределительных электрических сетей с заменой проводов самонесущими изолированными проводами (СИП) позволит снизить потери электрической энергии и повысить надежность электроснабжения.

Отметим, из 14,2 миллиона евро ЕБРР предоставит в виде инвестиционного гранта до 5 миллионов евро, остальное в виде кредита на 18 лет с трехлетней отсрочкой по выплате. Процентная ставка составит 1 процент годовых, и шестимесячная ставка по SOFR или Euribor.

Так, в рамках проекта НЭСК планирует установку приборов учета АСКУЭ более 150 тысяч абонентам и реконструкцию порядка 200 километров распределительных электрических сетей с переходом на СИП, что приведет к снижению потерь и повышению качества и надежности электроснабжения. Также на участках, где будет реализован проект, ожидается существенное снижение дебиторской задолженности, так как процесс выставления счетов будет полностью автоматизирован.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296508/
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