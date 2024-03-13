Закон об иноагентах. ЕБРР выразил обеспокоенность положением НПО в Кыргызстане

Европейский банк реконструкции и развития прокомментировал письмо НПО, опубликованное на сайте Коалиции по правам человека в развитии (Coalition for Human Rights in Development), по поводу законопроекта об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известного как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Как отмечается, ЕБРР внимательно ознакомился с содержанием письма и очень серьезно относится к высказанным в нем опасениям.

«Мы следим за дискуссиями в парламенте и обществе Кыргызстана по поводу проекта так называемого закона об «иностранных представителях». Мы приняли к сведению обеспокоенность, выраженную специальными докладчиками ООН и другими авторитетными международными органами по поводу его соответствия международным обязательствам Кыргызской Республики в области прав человека и потенциально ограничительного воздействия, которое он может оказать на деятельность организаций гражданского общества», — говорится в ответе банка.

ЕБРР придает большое значение процветанию гражданского общества в КР. ЕБРР

Как подчеркивается в заявлении банка, взаимодействие финансового института с НПО помогает понять политический, социальный и экономический контекст и влияние его операций. Отзывы НПО о проектах банка крайне важны для оценки их воздействия на местах и помогают совершенствовать его работу в будущем.

ЕБРР также напомнил о недавнем визите его вице-президента Марка Боумана в Бишкек, где он также встретился с представителями НПО. Он внимательно выслушал их опасения по поводу закона об «иностранных представителях» и доложил об этом высшему руководству и сотрудникам банка.

«В настоящее время мы работаем над новой страновой стратегией для Кыргызской Республики. Будет проведен официальный процесс консультаций с организациями гражданского общества по поводу будущих приоритетов банка и его политической оценки приверженности страны принципам статьи 1 и их применения. Мы будем продолжать следить за развитием событий в КР, связанных с законом об «иностранных представителях», другими законопроектами и отношением к НПО на практике», — говорится в ответе банка.

Как отмечается, ЕБРР ожидает окончательную версию закона об «иностранных представителях» и оценку потенциального влияния его положений. Конечно, многое будет зависеть и от того, как они будут интерпретированы и реализованы.

«Представительство ЕБРР в Бишкеке, наш советник по политическим вопросам и отдел по взаимодействию с гражданским обществом будут следить за тем, чтобы наш совет директоров, высшее руководство и сотрудники были в курсе всех событий. Мы продолжим разъяснять властям Кыргызстана, какое значение мы придаем взаимодействию с НПО для успеха нашей деятельности в стране. При необходимости мы будем высказывать обеспокоенность по поводу создания правовой и рабочей среды для организаций гражданского общества», — подчеркнула руководитель отдела партнерства с частным сектором и взаимодействия с гражданским обществом ЕБРР Олена Коваль.

Как сообщалось ранее, группа из 15 организаций, включая правозащитное движение «Бир Дуйно Кыргызстан», обратилась с письмом к четырем международным финансовым институтам, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта об «иностранных представителях».

В письме организации призвали финансовые институты предпринять конкретные действия и призвать власти Кыргызстана:

немедленно отозвать законопроекты об «иностранных представителях» и о средствах массовой информации, дав понять, что эти инициативы противоречат принципам и целям программ содействия развитию международных финансовых институтов в стране и их принятие может привести к пересмотру этих программ;

принять конкретные и эффективные меры для обеспечения того, чтобы пространство для гражданского общества и независимых СМИ в КР оставалось открытым в соответствии с рекомендациями международных органов по правам человека;

cогласиться на создание платформы, включающей в том числе представителей независимого гражданского общества, для развития сотрудничества в решении социально значимых проблем в стране.

Как отмечается в письме, в случае принятия закон будет представлять серьезную угрозу для успешной деятельности по развитию КР.

Напомним, 22 февраля депутаты во втором чтении приняли изменения в Закон «О НКО», которыми вводится понятие «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). За проголосовали 64 парламентария, против — 5.