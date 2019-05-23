Местные кенеши превратили вопрос тарифов на воду в политику

«Городские и местные кенеши трансформировали вопрос урегулирования тарифной политики на чистую воду в местную политику, не занимаясь реализацией тарифной политики, направленной на покрытие расходов по обеспечению системой водоснабжения и ее эксплуатации», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время форума «Чистая вода для регионов».

Он особо подчеркнул, что, несмотря на усилия соответствующих госорганов, до сих пор не урегулирована тарифная политика на чистую воду. Но ведь несвоевременный сбор взносов за использование воды негативно отразится на содержании системы водоснабжения и ее дальнейшем функционировании.

«Как меня проинформировали, собираемость тарифов на воду по республике в среднем не превышает 80 процентов. Если сохранится такое положение вещей и впредь, как мы сумеем сохранить систему водоснабжения?» — задался вопросом глава государства.

Реформирование тарифов на питьевую воду должно стать одним из самых актуальных вопросов. Сооронбай Жээнбеков

«В этом направлении полномочные представительства правительства, районные госадминистрации, городские мэрии и айыл окмоту не сумели должным образом провести разъяснительные работы среди жителей населенных пунктов. Жаль, что из-за такого отношения к задаче вышли из строя и перестали работать системы водоснабжения, построенные и введенные в эксплуатацию три-пять лет назад», — посетовал он.

Президент также считает, что, прикрываясь различными отговорками, Агентство по антимонопольному регулированию формально подошло к рассмотрению и принятию решения в нормативно-правовом поле вопроса о тарифах.