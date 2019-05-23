12:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Местные кенеши превратили вопрос тарифов на воду в политику

«Городские и местные кенеши трансформировали вопрос урегулирования тарифной политики на чистую воду в местную политику, не занимаясь реализацией тарифной политики, направленной на покрытие расходов по обеспечению системой водоснабжения и ее эксплуатации», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время форума «Чистая вода для регионов».

Он особо подчеркнул, что, несмотря на усилия соответствующих госорганов, до сих пор не урегулирована тарифная политика на чистую воду. Но ведь несвоевременный сбор взносов за использование воды негативно отразится на содержании системы водоснабжения и ее дальнейшем функционировании.

«Как меня проинформировали, собираемость тарифов на воду по республике в среднем не превышает 80 процентов. Если сохранится такое положение вещей и впредь, как мы сумеем сохранить систему водоснабжения?» — задался вопросом глава государства.

Реформирование тарифов на питьевую воду должно стать одним из самых актуальных вопросов.

Сооронбай Жээнбеков

«В этом направлении полномочные представительства правительства, районные госадминистрации, городские мэрии и айыл окмоту не сумели должным образом провести разъяснительные работы среди жителей населенных пунктов. Жаль, что из-за такого отношения к задаче вышли из строя и перестали работать системы водоснабжения, построенные и введенные в эксплуатацию три-пять лет назад», — посетовал он.

Президент также считает, что, прикрываясь различными отговорками, Агентство по антимонопольному регулированию формально подошло к рассмотрению и принятию решения в нормативно-правовом поле вопроса о тарифах.
Ссылка:
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Чистая вода для регионов. О крайне плохой работе чиновников рассказал президент
Чистая вода для регионов. Президент раскритиковал чиновников за нерасторопность
Сооронбай Жээнбеков поздравил президента Казахстана с днем рождения
Сооронбай Жээнбеков призвал не бояться и открыто бороться с коррупцией
Закон, позволяющий лишать экс-президента страны неприкосновенности, подписан
Выборы депутатов местных кенешей. Проверь себя в списках избирателей
Сооронбай Жээнбеков отправился с рабочей поездкой в Иссык-Кульскую область
Сооронбай Жээнбеков: Память о безмерном подвиге наших отцов сохранится навечно
Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Кыргызстана посетил театры и пообещал помочь с их ремонтом
Популярные новости
Обманули. Дочь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева учится в&nbsp;США Обманули. Дочь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева учится в США
Кровные узы&nbsp;&mdash; наше все. О&nbsp;трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном Кровные узы — наше все. О трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном
Матерщинник, фигурант уголовного дела, сисадмин. Странные назначения Абылгазиева Матерщинник, фигурант уголовного дела, сисадмин. Странные назначения Абылгазиева
Скандал с&nbsp;Иманкадыром Рысалиевым. В&nbsp;Бишкеке созвали &laquo;Открытое правительство&raquo; Скандал с Иманкадыром Рысалиевым. В Бишкеке созвали «Открытое правительство»
Бизнес
Успейте получить серебряные номера в&nbsp;коде 999 от&nbsp;MegaCom в&nbsp;ПОДАРОК! Успейте получить серебряные номера в коде 999 от MegaCom в ПОДАРОК!
Что подарить ребенку на&nbsp;окончание учебного года? Что подарить ребенку на окончание учебного года?
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?
&laquo;Оптима Банк&raquo; подписал с&nbsp;ЕБРР соглашение по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса «Оптима Банк» подписал с ЕБРР соглашение по развитию малого и среднего бизнеса