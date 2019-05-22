В парламенте предложили ввести акциз на природный газ, хотя это скажется на конечной цене для населения. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Кенжебек Бокоев.

«Какая разница между нефтью и газом? Оба — энергоносители. Или нам в бюджет не нужны деньги?» — спросил парламентарий.

На это заместитель министра экономики Эльдар Алишеров ответил, что акциз может влиять на конечную стоимость продукта, так как газ потребляет население страны.

«По-вашему, бензин не население потребляет, а другие, что ли?» — спросил Кенжебек Бокоев.

На это Эльдар Алишеров сообщил, что производство газа в КР проигрывает соседним странам, оно считается неконкурентоспособным. Поэтому в ведомстве уверены: вводить акциз на газ пока нецелесообразно.

Однако у Кенжебека Бокоева оказалось другое мнение. Он поручил Минэкономики рассмотреть его предложение о введении акциза на газ.