Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов

Идрис Кадыркулов сегодня подал в отставку с должности председателя Госкомитета национальной безопасности.

В последнее время в адрес главы ГКНБ звучало много упреков и критики. Его, в частности, обвиняли в том, что спецслужбы продолжают заниматься политическим сыском. Так называемое дело айтишников в отношении руководства ГП «Инфоком» и ГРС также вызвало широкий общественный резонанс.

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Экс-председатель ГРС Алина Шаикова открыто обвинила Идриса Кадыркулова в лоббировании интересов швейцарской компании «КБА НотаСис С.А.».

Громкий скандал вокруг тендера на изготовление бланков для биометрических паспортов и стал поводом для отставки ставленника Сооронбая Жээнбекова. Президент, кстати, подписал указ об освобождении от должности буквально за пару часов.

Кто займет вакантное место главного чекиста страны? 24.kg изучило предпочтения общественности и пользователей соцсетей и определило шестерку вероятных претендентов на должность главы ГКНБ.

У председателя ГКНБ четыре заместителя. Двое из них назначены относительно недавно. Тимур Шабданбеков в марте стал начальником Девятой службы. Мирлан Тургунбеков в апреле возглавил Антитеррористический центр. У обоих шансов возглавить ведомство немного.

Орозбек Опумбаев

Более вероятной видится кандидатура Орозбека Опумбаева. С октября 2018 года он является первым заместителем главы спецслужбы. Ранее он работал в Управлении ГКНБ по Ошской области. С 2011-го по 2014 год Орозбек Опумбаев был заместителем заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в аппарате правительства КР. С 2014-го возглавлял Бишкекское управление ГКНБ.

Он также известен тем, что выступает против введения безвизового режима для тех, кто получил право въезда в Евросоюз, США, Японию и Великобританию. А не так давно, после марша феминисток 8 марта, Опумбаев выступил с инициативой прописать в законе ответственность за подобные акции.

Сагынбек Исмаилов

Еще один зампред ГКНБ — директор Антикоррупционной службы Сагынбек Исмаилов. Он назначен на должность в марте 2018 года, когда спецслужбы возглавлял еще Абдиль Сегизбаев.

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Сагынбек Исмаилов был заместителем председателя Государственной службы исполнения наказаний, начальником Главного управления уголовного розыска МВД, затем заместителем директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ от МВД КР.

АКС подвергается критике чаще всех остальных подразделений ГКНБ. Все резонансные уголовные дела ведет эта служба, соответственно, ее глава под пристальным вниманием.

В обществе справедливо отмечают, что борьба с коррупцией в Кыргызстане ведется избирательно. В отношении отдельных бывших и действующих чиновников дела возбуждаются и расследуются молниеносно, другие же могут годами пребывать в стадии «информация проверяется». Взять хотя бы проверку Райымбека Матраимова. Финпол проверяет имущество и доходы Райыма-миллионера уже почти полгода.

Рустам Мамасадыков

Среди возможных кандидатов на пост председателя ГКНБ также называют Рустама Мамасадыкова. Он был заместителем главы спецслужб до апреля 2018 года. В феврале 2019-го его хотели вернуть на должность замглавы ГКНБ, но из-за конфликта интересов его кандидатуру сняли.

Напомним, брат Рустама Мамасадыкова ныне является заместителем председателя Таможенной службы. Хотя прежнему главе ГКНБ Идрису Кадыркулову родство с директором ОАО «Северэлектро» Искендером Кадыркуловым не мешало.

Дамир Сагынбаев

Есть шанс возглавить ГКНБ и у нынешнего главы Совета безопасности Дамира Сагынбаева. С марта 2018 года возглавляет Совбез. Он вхож в окружение президента Сооронбая Жээнбекова.

Глава государства еще ни разу не критиковал его, во всяком случае, публично. Напротив, главе Совбеза доверено важное. Дамир Сагынбаев комментирует политические дела.

Стоит отметить, что почти сразу после вступления в должность Сооронбай Жээнбеков объявил новый виток борьбы с коррупцией и реализовать его доверил Совбезу именно во главе с Дамиром Сагынбаевым.

Омурбек Суваналиев

Из всех возможных кандидатов имя заместителя секретаря Совбеза Омурбека Суваналиева звучит чаще его патрона. Генерала называют наиболее вероятным претендентом на стратегический пост.

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Омурбек Суваналиев, известный как бесстрашный Комиссар Каттани, стал заместителем Дамира Сагынбаева в феврале 2019 года.

У него довольно авторитетный послужной список. Он также баллотировался в президенты и имеет солидный стаж работы в правоохранительных органах.

«Ему доверяет президент», — так о нем отзываются в обществе.

Известно, что Омурбек Суваналиев не умеет кокетничать ни с депутатами Жогорку Кенеша, ни с чиновниками правительства, ни даже с президентами. Достаточно вспомнить его конфликт с Алмазбеком Атамбаевым. Точнее Атамбаева с генералом. В бытность в оппозиции Омурбек Суваналиев не побоялся назвать тогда главу государства «некомпетентным человеком» и «популистом». Комиссар Каттани громко хлопнул дверью и отказался работать с Атамбаевым.

Омурбек Суваналиев резок в суждениях, говорит откровенно и в глаза все, что думает, а не то, что хотят от него услышать. Однако многие признают, что рубить правду-матку с плеча генерал имеет все основания — он не замешан ни в каких скандалах, не лоббировал личные интересы, а борьбу с преступностью ставил в приоритет на всех милицейских постах, которые занимал. Он игнорирует многочисленные тои и может отказать любому высокопоставленному госслужащему в просьбе, если таковая покажется ему мутной.

Алмамбет Салиев

Молодой заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев – еще один претендент. Но возраст, ему всего 35 лет, никак не уменьшает его шансы занять пост главного чекиста страны.

Достаточно посмотреть на биографию Салиева, чтобы убедиться, что он тот, кому Сооронбай Жээнбеков может доверить столь ответственную должность – председателя ГКНБ.

Алмамбет Салиев родом из села Гульча Алайского района Ошской области. Окончил ОшГУ по специальности «юриспруденция», в 2007-м – Школу МВД КР, в 2014-м – ОшГУ по специальности «финансы и кредит».

С декабря 2017 года он занимает пост замрукаппарата президента. До этого назначения чиновник был заместителем заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР, когда его возглавлял Сооронбай Жээнбеков. Долгие годы работал с нынешним главой государства в Ошской облгосадминистрации в бытность того губернатором. С 2009-го занимал различные должности в отделе по делам обороны в представительстве правительства в Ошской области. Сегодня в кулуарах аппарата президента Алмамбета Салиева называют главным советчиком Сооронбая Жээнбекова в кадровых вопросах, касающихся силовых структур.