В Жогорку Кенеше предлагают запретить повышение зарплат во время выборов

В парламенте меняют Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». Депутаты разделились на две инициативные группы, и каждая предложила свой пакет поправок.

Изменения, инициированные лидером парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакытом Торобаевым, вынесены на общественное обсуждение. Нардеп считает, что на время проведения выборов следует запретить законодательно повышать пенсии, пособия и зарплаты.

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Более того, он считает, что любой чиновник, вплоть до директора госпредприятия, если баллотируется в парламент по списку какой-либо партии либо в президенты, на период предвыборной кампании обязан временно сложить полномочия.

Отметим, Бакыт Торобаев выступает и за то, чтобы запретить партиям или партийным союзам, появившимся за год до выборов, бороться за мандаты в Жогорку Кенеше.