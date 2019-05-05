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Власть

Конституции Кыргызстана — 26 лет. Поздравление президента страны

Сегодня в Кыргызстане отмечают День Конституции. Президент страны поздравил народ с 26-летием принятия Основного закона.

«5 мая — день, имеющий особое значение в истории суверенного Кыргызстана. 26 лет назад в этот день была принята первая Конституция независимого Кыргызстана, которая создала легитимную основу кыргызской государственности, основанную на общечеловеческих демократических ценностях», — говорится в поздравлении Сооронбая Жээнбекова.

«Конституция — это особая ценность, символ государственного и гражданского единства. Неукоснительное соблюдение норм, содержащихся в Основном законе, — залог устойчивого развития нашей любимой Родины. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, а нашей стране — мира, процветания и благоденствия!», — отмечено в тексте.
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