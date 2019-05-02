Наталья Никитенко: У правительства нет четкой позиции по добыче урана

«Еще с 90-х годов мы пропагандируем бренд: «Кыргызстан — страна туризма». Не помню, чтобы хоть где-то и от какого-то из 30 премьер-министров звучало, что Кыргызстан — страна хвостохранилищ», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Наталья Никитенко.

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По ее словам, сложно говорить о том, что правительство проиграло информационную войну. Депутат уверена, чтобы в ней участвовать, у правительства для начала должна была быть четкая позиция.

«Но стратегии и видения у правительства на сегодня нет. Каким образом появились лицензии на разведку урана? Эти вопросы общество правильно задает. Международные доноры выделяют миллионы долларов на рекультивацию хвостохранилищ. Страна эти деньги берет, потому что понимает опасность и важность рекультивации. Но в то же время другой рукой мы хотим снова разрабатывать уран», — возмутилась Наталья Никитенко.