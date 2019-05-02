Депутаты требуют от правительства установить четкие границы Бишкека

Правительство Кыргызстана должно взять под контроль вопрос установления четких границ административных территориальных единиц страны (городов и сел). Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марат Аманкулов.

По его словам, в свое время правительство проводило работу по передаче земель. Но оно ее не довело до конца. Например, в южной части Бишкека есть участки, владельцы которых имеют на руках решения о выделении земель Таш-Добонского айыл окмоту. Но территорию передали Бишкеку. В итоге у людей возникли трудности. Они не могут узаконить землю, получить госакты.

«Есть разные виды проблем — передача земель, анклавы Бишкека на территории Чуйской области, захваты участков. Мэрия сама не может решить вопрос. БГК рассматривал его, выносил постановления, но они застревали на уровне местных властей. Для решения вопросов регулятором должно быть правительство. Сегодня четко границы города не определены, поэтому возникают бытовые проблемы. Люди оказались в подвешенном состоянии. Являясь владельцами, они не могут в полной мере воспользоваться участками», — подчеркнул Марат Аманкулов.