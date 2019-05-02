10:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутаты требуют от правительства установить четкие границы Бишкека

Правительство Кыргызстана должно взять под контроль вопрос установления четких границ административных территориальных единиц страны (городов и сел). Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марат Аманкулов.

По его словам, в свое время правительство проводило работу по передаче земель. Но оно ее не довело до конца. Например, в южной части Бишкека есть участки, владельцы которых имеют на руках решения о выделении земель Таш-Добонского айыл окмоту. Но территорию передали Бишкеку. В итоге у людей возникли трудности. Они не могут узаконить землю, получить госакты.

«Есть разные виды проблем — передача земель, анклавы Бишкека на территории Чуйской области, захваты участков. Мэрия сама не может решить вопрос. БГК рассматривал его, выносил постановления, но они застревали на уровне местных властей. Для решения вопросов регулятором должно быть правительство. Сегодня четко границы города не определены, поэтому возникают бытовые проблемы. Люди оказались в подвешенном состоянии. Являясь владельцами, они не могут в полной мере воспользоваться участками», — подчеркнул Марат Аманкулов.
Ссылка:
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Земельный кодекс изменят, чтобы банки не стали собственниками участков
В Ошской области в муниципальную собственность вернули участок детского лагеря
Скандал с землей. Сельхозуниверситет может потерять коллекционный питомник
В муниципальную собственность Ошской области вернули 20,5 гектара земли
На Иссык-Куле Госрегистр незаконно выдал пастбищный участок частной фирме
Бардак с рекламными щитами в Бишкеке. В мэрии нашли способ навести порядок
В мэрии хотят изменить порядок аренды земель, а пока предлагают ввести мораторий
В парке имени 125-летия Бишкека мэрия снесла незаконные летние площадки кафе
Земельные участки в Бишкеке. Прокуратура выявила множество нарушений
В Бишкеке в муниципальную собственность вернули 40 соток парка
Популярные новости
Первое упоминание о&nbsp;кыргызах появилось в&nbsp;X веке до&nbsp;новой эры Первое упоминание о кыргызах появилось в X веке до новой эры
Депутат парламента предлагает изменить принцип распределения мандатов Депутат парламента предлагает изменить принцип распределения мандатов
Президент Туркменистана покормил любимого коня морковкой и&nbsp;зачитал о&nbsp;нем рэп Президент Туркменистана покормил любимого коня морковкой и зачитал о нем рэп
Сооронбай Жээнбеков встретился с&nbsp;председателем КНР Си&nbsp;Цзиньпином Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем КНР Си Цзиньпином
Бизнес
С&nbsp;1&nbsp;по&nbsp;10&nbsp;мая СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера&nbsp;О! С 1 по 10 мая СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!
Стали известны победители акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от&nbsp;MegaCom Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom