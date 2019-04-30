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Власть

Депутата Жогорку Кенеша обеспокоили правила содержания собак и котов

Городские и айыльные кенеши будут утверждать правила содержания собак и котов. С таким предложением выступает депутат Иса Омуркулов. Он предлагает внести поправки в закон о местном самоуправлении.

Кодексом о нарушениях предусмотрена ответственность за нарушение правил содержания собак или котов. Однако законодательство, наделив органы местного самоуправления полномочиями привлекать к ответственности за нарушение правил содержания собак и котов, не устанавливает компетенцию МСУ.

«В мэрию Бишкека поступают жалобы граждан относительно ненадлежащего содержания, выгула и захоронения домашних животных. Ситуация возникла в связи с отсутствием правового регулирования порядка содержания домашних животных в столице», — говорится в справке-обосновании.

В качестве примера Иса Омуркулов приводит российское законодательство, где регулирование порядка содержания и выгула домашних животных отнесено к компетенции органов местного самоуправления. Он предлагает наделить такими полномочиями местные кенеши, которые будут утверждать правила содержания собак и котов.
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