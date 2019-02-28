В Жогорку Кенеше возмущены высокими наценками на бензин и дизель

Разница между оптовыми и розничными ценами на бензин составляет 20 процентов. Об этом на пленарном заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Эмиль Токтошев.

Он отметил, что уже поднимал данный вопрос, но от антимонопольного комитета ответ не поступил.

«Цена бензина АИ-92 на нефтебазах составляет 18,8 сома, а на заправках — 40,9 сома, дизеля — 30 сомов и 44,5 сома. Разница — более 20 процентов. Несколько дней назад председатель Ассоциации нефтетрейдеров в интервью говорил, что разница составляет менее 10 процентов. Но тогда стоимость бензина должна быть 30 сомов», — сказал он.

Депутат добавил, что начались весенне-полевые работы и высокие цены на топливо негативно сказываются на фермерах.

«Мы не можем помочь им со сбытом урожая, не сможем помочь снизить цены на ГСМ, как им быть?» — поинтересовался он.

По словам Эмиля Токтошева, антимонопольное агентство не выполняет свои функции.