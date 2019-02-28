10:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Жогорку Кенеше возмущены высокими наценками на бензин и дизель

Разница между оптовыми и розничными ценами на бензин составляет 20 процентов. Об этом на пленарном заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Эмиль Токтошев.

Он отметил, что уже поднимал данный вопрос, но от антимонопольного комитета ответ не поступил.

«Цена бензина АИ-92 на нефтебазах составляет 18,8 сома, а на заправках — 40,9 сома, дизеля — 30 сомов и 44,5 сома. Разница — более 20 процентов. Несколько дней назад председатель Ассоциации нефтетрейдеров в интервью говорил, что разница составляет менее 10 процентов. Но тогда стоимость бензина должна быть 30 сомов», — сказал он.

Депутат добавил, что начались весенне-полевые работы и высокие цены на топливо негативно сказываются на фермерах.

«Мы не можем помочь им со сбытом урожая, не сможем помочь снизить цены на ГСМ, как им быть?» — поинтересовался он.

По словам Эмиля Токтошева, антимонопольное агентство не выполняет свои функции.
Ссылка:
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Бензин из Казахстана может быть на 3-4 сома дешевле, чем из России
Госантимонополия рекомендовала нефтетрейдерам снизить цены на ГСМ
В Кыргызстане по итогам января сравнялись цены на Аи-95 и солярку
В 2018 году цены на ГСМ выросли на 10,7 процента
В Кыргызстане подешевело топливо
Проблем с топливом в Кыргызстане не будет. Договор поставок с Россией подписали
Беспошлинные поставки ГСМ в Кыргызстан из России утвердят в ближайшее время
С 1 января 2019 года в Кыргызстане может резко подорожать топливо
Ашхабад жашоочулары бензинди алдын ала сатып алышууда
ГСМ подорожали в Кыргызстане с начала года на 9,2 процента
Популярные новости
Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека
Лидер движения &laquo;СДПК без Атамбаева&raquo; рассказал, кто за&nbsp;ним стоит Лидер движения «СДПК без Атамбаева» рассказал, кто за ним стоит
Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан
Это перебор. В&nbsp;СДПК отреагировали на&nbsp;откровения Сагынбека Абдрахманова Это перебор. В СДПК отреагировали на откровения Сагынбека Абдрахманова
Бизнес
Электронный кошелек &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;БТА Банка Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка
Кыргызтелеком: Звоните с&nbsp;домашнего телефона и&nbsp;общайтесь внутри области бесплатно Кыргызтелеком: Звоните с домашнего телефона и общайтесь внутри области бесплатно
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress&nbsp;&mdash; 2019&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress — 2019 в Барселоне
Теперь оплата банковскими картами в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; без комиссии! Теперь оплата банковскими картами в приложении «Мой О!» без комиссии!