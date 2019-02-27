В Жогорку Кенеше возмущены инициативой принудить кыргызстанцев носить ак-калпак

Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроект «О придании национальному головному убору ак-калпак статуса культурного символа».

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Торобай Зулпукаров отметил, что у граждан должны быть святые чувства, уважение к национальным традициям. «Но нужно быть осторожным в высказываниях», — сказал он.

Кожобек Рыспаев вовсе высказал мнение, что нельзя дарить калпак гостям, так как они могут использовать его не по назначению.

«Многие носят его в баню. Если придать ак-калпаку статус культурного символа, то в перечень нужно включить и национальные женские головные уборы», — отметил депутат.

Гулшат Асылбаева возмутилась, что на законодательном уровне хотят заставить официальные делегации надевать калпак.

«Людей нельзя заставлять, а нужно воспитывать патриотические чувства. У кого-то нет денег купить дорогой калпак и нет денег оплатить штраф. Вы показали фотографии, где вы в национальном калпаке и в европейской одежде. Это нонсенс. Тогда и одежду нужно было надеть национальную», — обратилась она к инициатору законопроекта Экмату Байбакпаеву.

Он в свою очередь отметил, что никого не принуждают носить калпак. Закон носит рекомендательный характер, но штрафы за ненадлежащее обращение с головным убором инициаторы заложили.