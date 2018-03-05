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Общество

Аскар Акаев поздравил кыргызстанцев с Днем ак-калпака

Быший президент Кыргызстана Аскар Акаев поздравил соотечественников с Днем ак-калпака. На своей страничке в Instagram он написал «От всей души поздравляю в Днем Ак-калпака».

Часть пользователей ответила экс-президенту в комментариях с благодарностью. Другие, наоборот, восприняли его поздравление негативно.

Сегодня Кыргызстан отмечает праздник — День ак-калпака, национального головного убора.

Аскар Акаев — первый президент независимого Кыргызстана. Его свергли в результате массовых волнений 24 марта 2005 года. Вместе с семьей он бежал из страны. Аскар Акаев проживает в Москве, где преподает на кафедре физики в МГУ имени М.В.Ломоносова.
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