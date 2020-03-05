День ак-калпака: депутаты и чиновники решили отметить праздник в соцсетях

Сегодня в Кыргызстане отмечают День ак-калпака. В 2011 году этот праздник появился по инициативе кинорежиссера Ырысбека Жабирова.

Торжеств в этом году не будет. Из-за угрозы распространения коронавируса все культурно-массовые мероприятия отменены.

Но политики не преминули воспользоваться поводом для того, чтобы продемонстрировать свой патриотизм. Раз в год, как обычно. Многие в соцсетях стали делиться фото и видео, надев национальный головной убор.

Лидер фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов опубликовал короткое видео в Instagram: на кадрах он дает показания в суде. Политик в ак-калпаке. Судья просит его снять головной убор, но парламентарий отказался.

Последовал примеру и его сопартиец Исхак Пирматов. Депутат опубликовал фотографию в ак-калпаке на своей странице в Facebook.

Член фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов опубликовал снимок в рабочем кабинете, где он сидит на фоне портрета президента Сооронбая Жээнбекова. Тазабек Икрамов, как обычно, решил потешить публику. Он заявил, что День ак-калпака нужно праздновать не один день, а целую неделю. Для закрепления чувства патриотизма.

Похожий снимок опубликовал и член фракции «Республика — Ата Журт» Пархат Тулендыбаев.

В ак-калпаке сфотографировался и спикер Бишкекского горкенеша Жаныбек Абиров. Он подписал снимок так: «Пусть наш ак-калпак существует веками. Когда есть язык — есть нация, когда есть культура — есть будущее, а когда есть ак-калпак — есть кыргыз. Поздравляю с Днем ак-калпака, олицетворяющего наш Ала-Тоо!».