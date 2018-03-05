Ак-калпак: все, что вы забыли про гордость кыргыза

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В Кыргызстане День ак-калпака отмечается 5 марта.

Не так прост ак-калпак, как может показаться на первый взгляд. Раньше было достаточно одного взгляда на этот национальный мужской головной убор, чтобы узнать, откуда родом джигит, сколько лет ему, каков его социальный и семейный статус. Сегодня об этом удивительном и для многих утерянном «языке» калпака знают единицы.

Тайный код

Издавна ак-калпак делали только из войлока белого цвета. Его выкройка достаточно проста: четыре расширяющихся клина. Снизу они не сшиваются, что позволяет поднимать или опускать поля, а верх изделия украшают кисточкой.

Фото ИА «24.kg». Болот Дыйканбаев. Каждый элемент калпака имеет огромное значение

«Сегодня многих традиций, к сожалению, не придерживаются. Даже аксакалы не всегда знают все нюансы», — говорит знаток национальных традиций, частный предприниматель Болотбек Дыйканбаев.

А учреждение в 2016 году Дня национального головного убора ак-калпака, по его словам, не сильно-то поспособствовало изучению традиций.

Болотбек Дыйканбаев рассказал, что каждый элемент калпака имеет огромное значение. Если, например, цвет окантовки и отворот зеленые, значит, владельцу 12 лет.

«Орнамент по-кыргызски называется «оймо». На детском головном уборе имеется четыре «лепестка», которые направлены в разные стороны. Этот узор называется «умай эне». Его вышивали на детских принадлежностях, так как считалось, что мать Умай охраняет ребенка во сне от злых духов», — объяснил он.

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Когда молодому человеку исполнялось 24 года, цвет окантовки менялся на голубой. Соответственно менялся и узор: он вытягивался в две стороны. Это означало, что обладатель ак-калпака уже вполне взрослый и может воевать, может защищать свой дом.

Еще в недавние времена достаточно было взглянуть на отворот ак-калпака, чтобы понять, например, что джигит ищет невесту. В этом случае он надевал калпак с красными или бордовыми отворотами.

Если мужчине исполнялось 36 лет, кант на головном уборе следовало заменить на коричневый, а в 48 — на бежевый. Любой встречный читал: этот мужчина может подавать пример подрастающему поколению. Черный появлялся на калпаке мужчины, перешагнувшего 60-летний рубеж. Если же вдовец решался второй раз жениться, то надевал белый калпак с каймой из черного войлока.

Фото ИА «24.kg». Сравните, калпак китайский и современный

«Когда отвороты белые, а узоры смотрят вверх и вниз, это значит, что перед вами уважаемый человек, руководитель, начальник. Значение имеет и высота колпака: чем он выше, тем больший перед вами начальник. Самый высокий калпак должен быть у президента. Кочевники много не говорили, они по головному убору издалека понимали, кто перед ним», — улыбается знаток.

Помни корни свои

Но не только выбор цвета рассказывал о мужчине. Разрез клиньев на ак-калпаке давал понять, какого роду-племени джигит.

Разрез спереди был у представителей правого крыла. По обоим бокам — левого. А вот у «средних» родов, на кыргызском «ичкилик», головной убор вообще был без разрезов.

Мне рассказывал о символах на калпаке мой отец, а ему – его отец, а тому – его отец. Я сын чабана. Когда мы летом выезжали на джайлоо, то по ночам, охраняя скот, он мне рассказывал истории, легенды нашего народа. Болотбек Дыйканбаев

«Сейчас многие и не знают, как и какие калпаки носить. Некоторые вышивают орхоно-енисейские буквы, племенные знаки. Но я считаю, что этого делать нельзя. Кыргызы не должны искусственно делиться, есть историческое деление, этого достаточно», — говорит собеседник.

Те, кто шьют национальные головные уборы, тоже не знают всех тонкостей. Они руководствуются принципом: красиво — и ладно.

Беречь, но не навязывать

Хранитель традиций убежден, что относиться к национальному убору следует с большим уважением. Нельзя дарить другому человеку собственный калпак, кидать его, играть им или оставлять на земле. Пренебрегая калпаком, его обладатель унижает сам себя.

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«У кыргызов есть пословица, которую можно перевести так: если шапку снял, то и голову потерял. Калпак — ценный подарок уважаемым людям и близким. Но, думаю, нельзя никого заставлять его носить. Вот в Жогорку Кенеше говорят, что чуть ли не каждый госслужащий должен носить калпак. Кого заставлять? Если русский, узбек, таджик, кореец, да и сам кыргыз сидят в министерстве — они должны калпак носить? Смешно. Если чиновник захочет, пусть носит. Но заставлять... У каждой нации есть свои традиции, своя одежда... Мы живем в современном мире, в XXI веке», — считает Болотбек Дыйканбаев.

По его мнению, головной убор не может быть дешевым. К сожалению, сегодня появилось много китайских искусственных подделок.

Китайский калпак из синтетики — это дешевка. Поэтому такой калпак даже в мусорном баке можно увидеть. И это плохо. Болотбек Дыйканбаев

Традиции в новом исполнении

В студии дизайнера-ремесленника Бурмы Бекишевой глаза разбегаются от разных по цвету калпаков. Сегодня такие в моде. Яркие стилизованные головные уборы пользуются спросом у молодежи. Их — в отличие от классических — могут носить и представительницы прекрасного пола.

«Все начинается с выбора сырья. Оно должно быть качественным. Есть войлок ручного изготовления и фабричный. В последнее время калпаки шьют из сырья разных цветов. Получаются такие современные этно-калпаки. Их часто сочетают с цветными стегаными чапанами. Калпак тем самым как бы переживает второе рождение», — рассказывает мастерица.

Фото ИА «24.kg». Выкройка калпака достаточно проста

Бурма Бекишева к такой трансформации относится с пониманием, считая, что в эпоху глобализации кыргызам необходимо сохраниться как этнос.

Чем мы, кыргызы, известны другим людям? Нашей юртой, нашей одеждой и нашим языком, культурой. Это и есть национальная идентификация. И хорошо, что молодежь сегодня с удовольствием носит национальную одежду, головные уборы. Бурма Бекишева

История, рассказанная орнаментом

Фото ИА «24.kg». Бурма Бекишева. Узоры бывают разными

Цветные калпаки Бурма Бекишева узорами не украшает, они и без этого яркие. Но о том, что зашифровано в орнаменте, знает не понаслышке: долгие годы преподавала в школе, шила шырдаки, сумки, головные уборы.

«Каждый из узоров несет особый смысл, каждый можно прочитать. Точнее, раньше можно было. Сейчас же часто встречаются узоры ни о чем. Смотришь, набор отдельных элементов, не связанных между собой, — собачий хвост, звезда, человек... Или вообще женский узор на мужском калпаке. Это недопустимо. Нельзя путать мужские и женские орнаменты, потому что каждый из них несет свою энергетику. Если вижу, что обладатель такой шляпы настроен доброжелательно, подхожу, говорю ему об этом», — рассказывает Бурма Бекишева.

Орнаменты делятся на растительные, бытовые, животные и космогонические (солнце, луна, звезды, явления природы).

Новый поворот

По словам мастерицы, привнесли свою лепту в национальный наряд и Всемирные игры кочевников. Сейчас часто на калпаках, одежде, аксессуарах можно встретить эмблему Игр, стилизованную под петроглиф.

Раньше кыргызская женщина никогда не носила калпак. Да и сегодня не наденет головной убор, выполненный в традиционном мужском стиле.

А вот современный калпак вполне может стать частью женского гардероба, как джинсы, кепи и другие прежде сугубо мужские вещи. Как правило, это красные калпаки с рисунком ала-кийиза, украшением к ним идет брошь.

«Раньше вся информация передавалась от матери к дочери, от отца к сыну. Но сейчас мало тех, кто может расшифровать орнамент. Моя мама учила меня технологии кийиза: показывала, как обрабатывается шерсть, как закатывается она в чий, как красят. Действия родителей дают хороший пример детям. Не зря говорят, что когда ученик готов, учитель всегда найдется. Это народная культура, наследие», — говорит Бурма Бекишева.