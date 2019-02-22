Замирбек Аскаров: Сегодня идет активная борьба с оргпреступностью и рейдерством

«Сегодня ведется активная борьба с организованной преступностью, занимающейся незаконным предпринимательством, рейдерством, сокрытием преступных доходов и нанесением ущерба республиканскому бюджету», — заявил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров сегодня на мероприятии в честь дня сотрудников Финпола.

По его словам, руководство страны надеется, что работники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями будут выполнять свои функции с полной преданностью и честностью без ущерба имиджу службы.

«Финансовая полиция является правоохранительным органом с обширными полномочиями по защите экономической безопасности и бизнеса. За 26 лет служба претерпела множество организационных преобразований и в данный момент является действенной силой на страже экономической безопасности республики», — подчеркнул Замирбек Аскаров.

Отличившимся сотрудникам ГСБЭП вручены правительственные и ведомственные награды.