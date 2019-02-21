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Власть

Депутат предлагает запретить публикацию в СМИ сообщений о тяжких преступлениях

Депутат предложил правительству запретить распространять в СМИ сообщения о тяжких преступлениях. Об этом парламентарий Дуйшен Торокулов заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в последние дни в социальных сетях активно обсуждают сообщения о громких преступлениях, в том числе с серьезными травмами, публикуют шокирующие фотографии, озвучивают подробности. В итоге такая информация приводит к разделению по региональному и национальному признакам.

«Нужно помнить о воспитании молодежи и запретить министерствам внутренних дел и здравоохранения распространять сообщения о тяжких преступлениях в СМИ. Прошу правительство рассмотреть вопрос и дать мне ответ в письменном виде», — заявил Дуйшен Торокулов.
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