00:00
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Техноблог

Самые свободные от цензуры нейросети назвали эксперты

Самые свободные от цензуры нейросети назвали эксперты. Обновленный рейтинг нейросетей по уровню цензуры, подготовленный разработчиками бенчмарка Sansa Bench, поставил новую модель OpenAI — GPT-5.2 — на последнее место.

Бенчмарк Sansa Censorship оценивает частоту отказов нейросетей выполнять запросы пользователей: чем выше балл, тем меньше ограничений.

В этом рейтинге GPT-5.2 получила 0,324 балла, что значительно ниже, чем у ее предшественников и конкурентов — GPT-4o-Mini (0,765 балла) и Gemini 3 Pro Preview (0,824 балла). Лидером рейтинга стала нейросеть Llama 3 8B-Instruct с результатом 0,853 балла.

Пользователи, в свою очередь, отмечают, что GPT-5.2 проявляет избыточную осторожность. Например, один из пользователей форума Reddit описал ситуацию, когда модель отказалась объяснять, что такое мошенничество в интернете, ссылаясь на невозможность поощрять мошеннические действия.

Разработчики GPT-5.2 в ответ на критику заявили, что обновление направлено на повышение безопасности и устойчивости модели к промпт-инъекциям, а также на защиту пользователей от потенциально опасных тем. Модель теперь более чувствительна к запросам, связанным с рисками для пользователей, и предлагает рекомендации по обращению за помощью в таких случаях.

Ситуация может измениться с внедрением анонсированного «взрослого режима» ChatGPT, запуск которого намечен на начало 2026 года. Однако, по словам представителей OpenAI, компания пока не имеет надежного механизма для верификации возраста пользователей. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/355040/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Disney вложит $1 миллиард в OpenAI и предоставит доступ к своим персонажам
Журнал Time назвал «человеком года» создателей искусственного интеллекта
Предновогодние итоги. Самые популярные смартфоны в мире назвали эксперты
Париж возглавил топ лучших городов мира в 2025 году
Global Finance включил главу Нацбанка КР в рейтинг Central Banker Report Cards
Миллионы рабочих мест под угрозой из-за стремительного развития ИИ
Выручка мировых производителей оружия достигла рекордного уровня
ChatGPT начал проверять возраст пользователей с помощью паспорта
Кыргызские ученые создали ИИ мирового уровня для мониторинга растений
Глобальный индекс терроризма: Кыргызстан — одна из безопасных стран мира
Популярные новости
В&nbsp;Италии разрабатывают закуски из&nbsp;отходов, их&nbsp;будут печатать на&nbsp;3D-принтере В Италии разрабатывают закуски из отходов, их будут печатать на 3D-принтере
Google начала тестировать функцию аудиоперевода речи в&nbsp;реальном времени Google начала тестировать функцию аудиоперевода речи в реальном времени
Apple разрабатывает флагманский iMac Pro с&nbsp;мощным чипом M5&nbsp;Max Apple разрабатывает флагманский iMac Pro с мощным чипом M5 Max
Бизнес
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
18 декабря, четверг
23:34
Самые свободные от цензуры нейросети назвали эксперты Самые свободные от цензуры нейросети назвали эксперты
23:10
Врач-анестезиолог получил пожизненный срок во Франции. Отравил 30 человек
22:45
Госдума приняла закон об отмене деклараций доходов для чиновников
22:24
Кыргызстанка Айпери Медет кызы завершает 2025 год на вершине рейтинга UWW
22:03
В «Аллее славы президентов» появились новые таблички. Их лично подписал Трамп