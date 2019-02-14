С ГКНБ не согласовали вопрос пребывания граждан Китая на ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ведомства Идрис Кадыркулов.

Депутат Зиядин Жамалдинов поинтересовался, на каком основании на режимном объекте работают иностранцы.

Идрис Кадыркулов пояснил, что они привлечены для модернизации ТЭЦ Бишкека, обучали персонал, завершали наладку оборудования. «С лета они работают бесплатно. Раньше на их содержание тратилось $8 миллионов. Изначально с ГКНБ вопрос привлечения китайцев не согласовали», — сказал он.