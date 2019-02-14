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Власть

Правительство Кыргызстана не рассматривает повышение тарифов на свет и тепло

Правительство Кыргызстана не рассматривает повышение тарифов на свет и тепло. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Вопрос о новой тарифной политике подняла депутат Аида Исмаилова. По ее словам, прежний документ принимали до 2017 года.

Заместитель директора Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса и недропользования Миргуль Айдарова пояснила, что в планах у ГАРТЭК разработка новой тарифной политики. Документ должны внести в правительство в первом полугодии. Она не ответила прямо, будут ли тарифы пересмотрены в сторону увеличения.

Ее перебил Кубатбек Боронов и заявил: «Правительство не рассматривает повышение тарифов. Есть предложение Генеральной прокуратуры, но решение еще не приняли».

В отчете ГП указано, что себестоимость электроэнергии, производимой на ТЭЦ Бишкека, составляет 2,9 сома, а продается она по 70 тыйынов. Для выплаты долга в $386 миллионов, потраченных на модернизацию теплоцентрали, потребуется увеличение тарифов.
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