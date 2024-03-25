В Кыргызстане хотят ввести дифференцированный тариф на свет

«Взята цель на 2024-2025 годы установить у всех потребителей счетчики АСКУЭ («умные» счетчики. — Прим. 24.kg)», — заявил сегодня заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев на XIII форуме «Атомэкспо».

По его словам, после установки со следующего года планируется ввести дифференцированный тариф на электроэнергию. Под это уже готовится соответствующая нормативная база.

Кроме того, вводятся изменения для скорейшего развития возобновляемых источников энергии. Это необходимо, чтобы стимулировать приход инвесторов в отрасль.

«Например, планируется не годовая индексация тарифов на выкуп произведенной ВИЭ электроэнергии, а помесячная», — подчеркнул Таалайбек Байгазиев.

Напомним, что в КР с 1 мая планируется повысить тарифы на электроэнергию для всех категорий потребителей.