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Экономика

Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая

Министерство энергетики предлагает внести корректировки в постановление «Об утверждении среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы» от 30 сентября 2021 года № 192. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Новые тарифы на свет Минэнерго пока не представило. Предлагает только внести изменения в части времени их введения.

Действующая тарифная политика предусматривает установление тарифов для всех групп потребителей до 2025-го с ежегодной корректировкой на уровень инфляции.

Корректировка тарифов предусмотрена с 1 июня 2024 года.

«Для получения дополнительных денежных средств на покрытие дефицита в энергосекторе проектом предлагается перенести срок корректировки тарифов на электрическую энергию с 1 июня на 1 мая», — говорится в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289369/
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