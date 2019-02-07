Президент одобрил соглашение на улучшение теплоснабжения в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Проект улучшения теплоснабжения)». Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

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Отмечается, что закон принят Жогорку Кенешем 23 января 2019-го. Международная ассоциация развития предоставит для реализации проекта улучшения теплоснабжения кредит на сумму $23 миллиона и грант в размере $23 миллионов.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Отметим, ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев при рассмотрении законопроекта о ратификации соглашения заявил, что правительству Кыргызстана должно быть стыдно просить средства на закупку печей. Одним из компонентов проекта предусмотрено выделение $5 миллионов на закупку 14 тысяч печей.