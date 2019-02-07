Президент одобрил соглашение на улучшение теплоснабжения в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Проект улучшения теплоснабжения)». Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Отметим, ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев при рассмотрении законопроекта о ратификации соглашения заявил, что правительству Кыргызстана должно быть стыдно просить средства на закупку печей. Одним из компонентов проекта предусмотрено выделение $5 миллионов на закупку 14 тысяч печей.