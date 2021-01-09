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Общество

Если ТЭЦ перейдет на газ, тепло в батареях и горячая вода подорожают

ОАО «Электрические станции» по поручению правительства прорабатывает вопрос перевода столичной теплоцентрали на газ.

Уточняется, что, как показывают предварительные расчеты, это приведет к удорожанию себестоимости выпускаемой продукции (тепловая энергия, горячее водоснабжение, электрическая энергия, пар) не меньше чем в два раза.

Для бесперебойной работы ТЭЦ Бишкека на газе необходимым условием является стабильная поставка газа в нашу страну, со стабильным давлением в газотрубопроводах.

Компания также готова передать ТЭЦ Бишкека на баланс столичной мэрии, как это предлагалось соответствующим постановлением ЖК, с дальнейшим решением о субсидировании тарифа для населения и проработки решения о льготном тарифе на газ для столичной теплоцентрали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179253/
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