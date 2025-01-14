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Общество

Прорыв трубы на улице 7 Апреля. Теплоснабжение южной части Бишкека восстановлено

В южной части Бишкека полностью восстановлена подача теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Напомним, 13 января на улице 7 Апреля произошел прорыв трубопровода, что повлияло на подачу тепла в этом районе. В настоящее время теплоснабжение южной части города полностью восстановлено. В муниципалитете добавили, что если в квартире недостаточно тепло, необходимо спустить воздух с отопительных батарей.

В случае возникновения вопросов о подаче тепла и горячей воды нужно обращаться в центр поддержки потребителей по следующим номерам: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166.

Дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 0312365719, 0312300767.

Дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 0312510622, 0312217406.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316712/
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