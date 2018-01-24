О передаче в муниципальную собственность объектов «Кыргызтеплоэнерго»

Постановление Правительства КР № 34 от 18 января 2018 года



О передаче в муниципальную собственность объектов водоснабжения государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

В целях повышения эффективности деятельности Ат-Башинского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики по бесперебойному обеспечению потребителей питьевой водой, в соответствии со статьями 17 и 18 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики совместно с государственным предприятием «Кыргызтеплоэнерго» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики в установленном порядке передать в муниципальную собственность Ат-Башинского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики объекты водоснабжения согласно приложению к настоящему постановлению.

Рекомендовать Ат-Башинскому айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики:

- в установленном порядке принять в муниципальную собственность объекты водоснабжения, указанные в приложении к настоящему постановлению, и провести их государственную регистрацию (перерегистрацию);

- обеспечить использование объектов водообеспечения строго по целевому назначению;

- производить содержание и дальнейшее обслуживание объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр С.Дж.Исаков