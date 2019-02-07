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Власть

В Жогорку Кенеше недовольны работой премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева

В парламенте Кыргызстана ставят вопрос об эффективности работы правительства. С критикой в адрес кабинета министров выступили сегодня на пленарном заседании несколько депутатов.

По словам Натальи Никитенко, к ней обратились фермеры из Каракола, которые никак не могут получить разрешение и установить мини-ферму по производству молока. В то же время лицензии на разработку месторождений в обход закона выдаются десятками.

«А простые фермеры никак не могут начать работу. Именно из-за волокиты и неэффективной работы подструктурных правительственных ведомств»,  сказала нардеп. 

Ее поддержала Евгения Строкова. Она призвала кабмин выйти из комы, очнуться и обратить внимание на то, что творится в сферах образования и здравоохранения.

Народные избранники напомнили, что дня не проходит, чтобы в Жогорку Кенеше не высказывали недовольство работой правительства и премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. 
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