В Китае за нарушение правил бережливости наказали 68,5 тысячи чиновников

В общей сложности 68 тысяч 509 китайских чиновников наказали за нарушение норм и принципов умеренности и бережливости за 10 месяцев 2018 года. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Чиновники проходили по 48 тысячам 456 случаям нарушений, говорится в документе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (CCDI) и Государственной надзорной комиссии.

Компартия Китая 4 декабря 2012 года выпустила правила поведения для членов партии из восьми пунктов, которые требуют от чиновников и партийцев умерить пышность мероприятий, встреч и праздничных мероприятий.

В 2017 году за нарушение правил и неумеренность наказали 71 тысячу чиновников.

Двадцать седьмого октября 2017 года Политическое бюро ЦК Компартии Китая обновило документ, где детализировали требования к исполнению норм и правил, чтобы более качественно внедрять новые стандарты поведения среди чиновников по всей стране.