11:55
USD 69.85
EUR 78.48
RUB 1.03
Власть

Чиновники признают, что дети продолжают учиться в аварийных школах

«Дети учатся в школах, здания которых признаны аварийными», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Карамат Орозова.

По ее словам, в 2015 году 11 школ признаны аварийными. Прошло три года, а дети продолжают в них учиться. Парламентарий поинтересовалась, кто разрешает вести учебный процесс в таких зданиях, кто будет отвечать за безопасность детей. Однако четкого ответа депутат так и не получила.

«Школы, которые признаны аварийными, необходимо законсервировать, и должен быть запрет на обучение детей в таких зданиях. Мы признаем, что есть такие случаи, когда дети вынуждены учиться в аварийных школах. Строительство школ взамен аварийных стоит первоочередной задачей», —  подчеркнула вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.
Ссылка:
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
На строительство в Кыргызстане новых детсадов нужно 80 миллиардов сомов
В столичных школах классы переполнены, в регионах пустуют ученические места
Чиновница предлагает запретить обучение в школах в три смены
Правительство: Алтынай Омурбекова не опаздывала, дети в обморок не падали
Два часа ожидания. Ребенку стало плохо на открытии школы с вице-премьером
Пенсионную систему в Кыргызстане будут реформировать
Ширдак претендует на включение в список нематериального культурного наследия
Выпускники вузов могут остаться без дипломов
Независимое тестирование выпускников вузов намерены ввести в Кыргызстане
Ответственность за ранние браки предлагают возложить и на родителей
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;5-9 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 ноября
Экс-спикер удерживает первые позиции в&nbsp;рейтинге самых богатых людей Экс-спикер удерживает первые позиции в рейтинге самых богатых людей
Депутат Жогорку Кенеша и&nbsp;глава Нацбанка поспорили о&nbsp;его ипотечном кредите Депутат Жогорку Кенеша и глава Нацбанка поспорили о его ипотечном кредите
Родственники депутата Садыка Шер-Нияза&nbsp;&mdash; земельные магнаты Родственники депутата Садыка Шер-Нияза — земельные магнаты
Бизнес
Суперсовременный тренажерный центр открылся в&nbsp;KARVEN Sport Club Суперсовременный тренажерный центр открылся в KARVEN Sport Club
Оператор О! &mdash;&nbsp;лидер по&nbsp;емкости сети 4G&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Оператор О! — лидер по емкости сети 4G в Кыргызстане
ОАО &laquo;МАМ&raquo; проводит ремонт в&nbsp;аэропорту &laquo;Казарман&raquo; ОАО «МАМ» проводит ремонт в аэропорту «Казарман»
Новая акция &laquo;Бакай Банка&raquo;: плати картой и&nbsp;выиграй 101&nbsp;000 сомов и&nbsp;другие призы Новая акция «Бакай Банка»: плати картой и выиграй 101 000 сомов и другие призы