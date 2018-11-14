Чиновники признают, что дети продолжают учиться в аварийных школах

«Дети учатся в школах, здания которых признаны аварийными», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Карамат Орозова.

По ее словам, в 2015 году 11 школ признаны аварийными. Прошло три года, а дети продолжают в них учиться. Парламентарий поинтересовалась, кто разрешает вести учебный процесс в таких зданиях, кто будет отвечать за безопасность детей. Однако четкого ответа депутат так и не получила.

«Школы, которые признаны аварийными, необходимо законсервировать, и должен быть запрет на обучение детей в таких зданиях. Мы признаем, что есть такие случаи, когда дети вынуждены учиться в аварийных школах. Строительство школ взамен аварийных стоит первоочередной задачей», — подчеркнула вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.