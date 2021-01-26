Алтынай Омурбекова рассказала, чем у нее интересовались на допросе в Финполе

Экс-вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову допросили в Финполе. Об этом 24.kg сообщила она сама.

По ее словам, в ГСБЭП интересовались вопросами подготовки Кыргызстана к пандемии коронавируса.

«Я прохожу по делу как свидетель. Прошла стандартная процедура, взяли подписку о неразглашении информации. Сказали также, чтобы я была на связи и никуда не выезжала из страны. Возможно, меня еще раз пригласят в Финпол», — сказала Алтынай Омурбекова.

Отметим, что сегодня утром на допрос в ГСБЭП пришла и экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетеля вызывался и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. 12 января в Финпол вызывали и экс-вице-премьер-министра Кубатбека Боронова.