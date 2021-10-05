Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова ушла работать в ЕЭК

Бывший вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова назначена на должность директора департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Отмечается, что к своим обязанностям Алтынай Омурбекова приступила 1 октября 2021 года. Она была вице-премьер-министром с 2018 года до апреля 2020-го. Тогда, в разгар пандемии, Совет безопасности раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава по борьбе с коронавирусом. Почти сразу после этого президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы об увольнении вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

Во время скандальных выборов в Жогорку Кенеш в октябре прошлого года Алтынай Омурбекова баллотировалась по списку партии «Республика».