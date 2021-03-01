Местные выборы. «Республика» выдвинула кандидатов в Бишкекский городской кенеш

28 февраля партия «Республика» провела в столице городскую конференцию и выдвинула своих кандидатов в Бишкекский городской кенеш. Об этом 24.kg сообщили в штабе политорганизации.

По его данным, делегаты приняли решение участвовать в выборах в горкенеш, утвердили предвыборную программу и партийный список, состоящий как из опытных госуправленцев, так и профессиональной молодежи.

Фото штаба партии «Республика»

Экс-вице-премьер-министр и член партии Алтынай Омурбекова поблагодарила всех горожан за искреннюю и постоянную поддержку «Республики» — партия всегда продвигала реформы в интересах граждан.

«В столице серьезный кризис. Абсолютно нельзя игнорировать загрязнение воздуха, опасные тротуары, которые не ремонтируются и не освещаются, нехватку качественного общественного транспорта, загруженность дорог, очереди и нехватку мест в школах и детских садах. Жилмассивы не интегрированы в городское пространство, не решены вопросы с участками, дорогами, освещением, водой, канализацией», — сказала Алтынай Омурбекова.

На съезде презентована программа «Бишкек — сердце республики!». В штабе отметили, что она основана на опыте и реальном понимании состояния дел в инфраструктуре города и функционировании муниципалитета. Партия предлагает долгосрочную программу развития столицы для перезагрузки городской экономики и системы управления.

«Изменим подход к озеленению города. Вместо части сезонных цветов будут реальные деревья, которые дают кислород. Урбан-аудит выявит пути для реставрации розы ветров — чтобы город дышал», — отметила Алтынай Омурбекова.

Среди кандидатов в депутаты БГК Алтынай Омурбекова, доктор юридических наук Аяз Баетов, журналисты Айдай Ивакова и Сабина Дамаскина, депутат городского кенеша Гульнара Молдобекова, глава юридической компании и экс-аким Свердловского района Самарбек Болотбеков.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.