Инцидент на границе. К митингующим в Бишкеке вышли депутаты парламента

В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг в поддержку баткенцев.

Участники акции требуют, чтобы к ним вышли премьер-министр Улукбек Марипов, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров.

Перед митингующими выступили депутаты Бурун Аманова и Карамат Орозова.

Карамат Орозова заявила, что все генералы, прохлаждающиеся в этот тяжелый момент дома, должны уйти в отставку. «Пусть они сдадут свои генеральские чины и погоны. Пусть лучше дадут звания генеральские тем, кто охраняет границу», — сказала она.

Оба депутата пообещали, что поднимут все волнующие народ вопросы сегодня на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.