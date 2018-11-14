Новые члены правительства приняли присягу в присутствии президента

Три новых министра в составе правительства Кыргызстана приняли присягу в присутствии президента Сооронбая Жээнбекова. Церемония состоялась сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Присягу приняли министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, министр культуры Азамат Жаманкулов и министр труда и соцразвития Улугбек Кочкоров.

Напомним, что Чингиз Айдарбеков назначен министром иностранных дел вместо подавшего в отставку по собственному желанию Эрлана Абдылдаева.

Азамат Жаманкулов стал министром культуры, информации и туризма. Пост оказался вакантным после того, как Султан Жумагулов скончался после продолжительной борьбы с болезнью.

Улугбек Кочкоров получил пост министра труда и социального развития после разразившегося в ведомстве скандала со служебными командировками. В итоге решением премьер-министра все руководство министерства было уволено.