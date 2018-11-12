О новшествах в системе образования Кыргызстана рассказал премьер-министр

Правительство работает над обновлением системы образования. Об этом сообщил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе расширенного заседания комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, планируется охватить программами раннего развития и дошкольного образования до 80 процентов детей. Правительство направит усилия на планирование строительства новых объектов образования с учетом реальных потребностей.

«С учетом международного опыта предусматривается строительство школ и детских садов на внебюджетные средства с использованием механизмов государственно-частного партнерства. В то же время они будут освобождены от налога на свою деятельность», — сказал он.