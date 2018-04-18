Как на юге страны обеспечить пропуск миллионов тонн грузов

Президент Кыргызстана обозначил развитие регионов приоритетным направлением. Группа экспертов-экономистов предлагает на рассмотрение государству идею строительства СЭЗ на юге страны, считая это эффективным экономическим рывком вперед и выходом из 27-летнего кризиса.
Что следует предпринять, чтобы идея развития регионов не осталась словами и заработала уже сегодня?
В пресс-конференции принимают участие:
Манас Султанов — экономист, эксперт по торговле;
Улан Есеналиев — эксперт по корпоративному управлению в банковской системе.