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Как на юге страны обеспечить пропуск миллионов тонн грузов

Президент Кыргызстана обозначил развитие регионов приоритетным направлением. Группа экспертов-экономистов предлагает на рассмотрение государству идею строительства СЭЗ на юге страны, считая это эффективным экономическим рывком вперед и выходом из 27-летнего кризиса.

Что следует предпринять, чтобы идея развития регионов не осталась словами и заработала уже сегодня?

В пресс-конференции принимают участие:

Манас Султанов — экономист, эксперт по торговле;
Улан Есеналиев — эксперт по корпоративному управлению в банковской системе.
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