Сегодня в Москве президент России Владимир Путин дает традиционную итоговую пресс-конференцию. Встреча с журналистами объединена с прямой линией, в ходе которой, как заранее, так и в режиме онлайн, поступают вопросы не только из всех регионов РФ, но и из других стран.

Главу России, помимо прочего, спросили и о миграционной политике страны.

Владимир Путин назвал «очень чувствительным и острым вопрос миграции». Он отметил, что в РФ не хватает рабочих рук — счет пустых вакансий идет уже на сотни тысяч. Чтобы сокращать число мигрантов, нужно повышать производительность труда и сосредотачиваться на высокотехнологических сферах. Также необходимо работать с государствами, из которых едут мигранты.

«Для сокращения трудовых мигрантов надо повышать производительность труда. Нужно внедрить такие технологии, которые не требуют неквалифицированного труда. Нужно повышать технологичность труда», — сказал президент.

По его словам, «жителей Средней Азии необходимо готовить для работы в России. Открывать там русские школы, учить нашей культуре и языку».

«Необходимо ужесточать требования к мигрантам, чтобы те уважали страну, в которой проживают», — заметил Владимир Путин.

Он считает, что отдельное ведомство по мигрантам не нужно, оно раньше уже было.

«Надо в рамках МВД создать определенную структуру. А в будущем, когда эта структура окрепнет, можно будет оформить в отдельное ведомство. В рамках МВД нужно создать «отдельный, мощный» центр, который занимался бы работой в сфере миграции», — добавил глава государства.

Он также считает, что приезжающие в Россию люди не должны быть «ущемлены», в том числе в вопросах здравоохранения и соцобеспечения. Местное население тоже не должно испытывать чувство «дискомфорта», заключил Владимир Путин.