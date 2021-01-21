За особо крупное мошенничество особо мягкая санкция. Чем объяснить такое ходатайство прокуратуры?

Пострадавших от мошенничества в особо крупном размере — на $82 тысячи — настораживают действия прокуратуры. Почему она ходатайствовала о смягчении законной в данном случае меры пресечения — с заключения в СИЗО на домашний арест? Можно ли полностью исключить, что в дальнейшем прокуратура не будет вмешиваться в расследование дела и судебные процессы?

В пресс-конференции принимает участие:

Анатолий Сафонов — представитель/юрист.