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За особо крупное мошенничество особо мягкая санкция

За особо крупное мошенничество особо мягкая санкция. Чем объяснить такое ходатайство прокуратуры?

Пострадавших от мошенничества в особо крупном размере — на $82 тысячи — настораживают действия прокуратуры. Почему она ходатайствовала о смягчении законной в данном случае меры пресечения — с заключения в СИЗО на домашний арест? Можно ли полностью исключить, что в дальнейшем прокуратура не будет вмешиваться в расследование дела и судебные процессы?

В пресс-конференции принимает участие:

Анатолий Сафонов — представитель/юрист. 
Ссылка: https://24.kg/video/180777/
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