Центрально-азиатская урановая компания об экологической безопасности: Причин для беспокойства нет
Подготовка к разработке урана на Таш-Булакском месторождении вызвала серьезный общественный резонанс. И это связано прежде всего с вопросом экологической безопасности.
В ответ руководство ЦАУК проинформирует СМИ о программе технологических мер, способных надежно защитить окружающую среду. Что предполагает эта программа?
В пресс-конференции принимают участие:
Андрей Акимов — представитель акционеров Центрально-азиатской урановой компании;
Данияр Исаков — генеральный директор ОАО «КГРК»;
Светлана Менг — генеральный директор компании «ЮрАзия в Кыргызстане»;
Алик Жанузаков — независимый эксперт.