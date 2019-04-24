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Центрально-азиатская урановая компания об экологической безопасности

Центрально-азиатская урановая компания об экологической безопасности: Причин для беспокойства нет

Подготовка к разработке урана на Таш-Булакском месторождении вызвала серьезный общественный резонанс. И это связано прежде всего с вопросом экологической безопасности.

В ответ руководство ЦАУК проинформирует СМИ о программе технологических мер, способных надежно защитить окружающую среду. Что предполагает эта программа?

В пресс-конференции принимают участие:

Андрей Акимов — представитель акционеров Центрально-азиатской урановой компании;
Данияр Исаков — генеральный директор ОАО «КГРК»;
Светлана Менг — генеральный директор компании «ЮрАзия в Кыргызстане»;
Алик Жанузаков — независимый эксперт.
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