Центрально-азиатская урановая компания об экологической безопасности: Причин для беспокойства нет

Подготовка к разработке урана на Таш-Булакском месторождении вызвала серьезный общественный резонанс. И это связано прежде всего с вопросом экологической безопасности.

В ответ руководство ЦАУК проинформирует СМИ о программе технологических мер, способных надежно защитить окружающую среду. Что предполагает эта программа?

В пресс-конференции принимают участие:

Андрей Акимов — представитель акционеров Центрально-азиатской урановой компании;

Данияр Исаков — генеральный директор ОАО «КГРК»;

Светлана Менг — генеральный директор компании «ЮрАзия в Кыргызстане»;

Алик Жанузаков — независимый эксперт.