Президент Туркменистана спел свою песню на встрече с избирателями

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках предвыборной кампании посетил Ахалский велаят (область), где встретился с коллективом строителей газохимического комплекса. Об этом пишет «Хроника Туркменистана».

Строители приветствовали главу государства песней, однако после их выступления президент сам взял в руки гитару, исполнив композицию собственного сочинения – Bagt nury («Счастья луч»), которую впервые исполнил на новогоднем празднике месяц назад.

Президент также сообщил собравшимся, что он приготовил несколько новых песен в качестве подарка женщинам страны в честь Международного женского дня - 8 Марта.

Выборы президента Туркменистана пройдут 12 февраля.