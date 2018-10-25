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Техноблог

Топовый раздвижной смартфон Mi MIX 3 представила китайская Xiaomi

Топовый раздвижной смартфон Xiaomi Mi MIX 3 официально представили сегодня в Китае. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Самой необычной особенностью нового гаджета является форма слайдера. Раздвижной корпус позволяет раскрывать и убирать фронтальную камеру. Это происходит вручную. Такой подход позволил сделать рамки вокруг дисплея максимально тонкими и обойтись без «челки» в верхней части экрана.

Он оснащен 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, который поддерживает разрешение Full HD+. Смартфон комплектуется чипом Snapdragon 845 с вариантами памяти 6+128 гигабайт, 8+128 гигабайт и 8+256 гигабайт. Будет выпущена и специальная версия устройства с объемом оперативной памяти 10 гигабайт и объемом внутренней памяти 256 гигабайт.

Основная камера оснащена 12+12-мегапиксельным модулем основной камеры с поддержкой замедленной съемки с частотой 960 кадров в секунду.

Флагманский слайдер получил 24+2-мегапиксельную двойную камеру для селфи с 3D-распознаванием лица.

На тестах DxOMark новый MIX получил 103 балла. По утверждению производителя, гаджет снимает лучше Huawei P20 Pro.

Емкость батареи составляет 3850 мАч с поддержкой быстрой беспроводной зарядки. Гаджет доступен в трех цветах — Emerald Green, Sapphire Blue и Black. Сканер отпечатка находится на задней панели.

Одна из версий гаджета получила экранный сканер отпечатка пальца и поддержку сетей 5G.
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