Топовый раздвижной смартфон Mi MIX 3 представила китайская Xiaomi

Топовый раздвижной смартфон Xiaomi Mi MIX 3 официально представили сегодня в Китае. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Самой необычной особенностью нового гаджета является форма слайдера. Раздвижной корпус позволяет раскрывать и убирать фронтальную камеру. Это происходит вручную. Такой подход позволил сделать рамки вокруг дисплея максимально тонкими и обойтись без «челки» в верхней части экрана.
Основная камера оснащена 12+12-мегапиксельным модулем основной камеры с поддержкой замедленной съемки с частотой 960 кадров в секунду.
На тестах DxOMark новый MIX получил 103 балла. По утверждению производителя, гаджет снимает лучше Huawei P20 Pro.
Одна из версий гаджета получила экранный сканер отпечатка пальца и поддержку сетей 5G.