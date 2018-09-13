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Техноблог

Huawei посмеялась над iPhone XS: «Спасибо, что не показали ничего нового»

Вчера Apple представила новые флагманы, и конкуренты сразу указали на отсутствие явных инноваций. Об этом сообщил портал mail.ru.

Китайская компания Huawei, которая недавно сместила Apple со второго места по объемам поставок смартфонов в мире, посмеялась над американцами с помощью очень короткого рекламного ролика. В нем анонсируют запуск Huawei Mate 20 в октябре и обещают показать что-то действительно новое.

iPhone XS, по сути, более мощные «клоны» iPhone X: все они выглядят одинаково, отличаясь только размером и начинкой. Apple называет такое развитие стабильностью, а для Huawei это застой.

В ролике производитель прямо благодарит Apple за то, что они «не показали ничего нового», и теперь у Huawei есть шанс стать настоящей «звездой» года.

Впрочем, два месяца назад, когда Samsung представила Galaxy Note9, Huawei указала на отсутствие инноваций и у Samsung.
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