Apple представила новый бюджетный смартфон iPhone 16e. Доступны только два цвета — белый и черный. Информация о новинке опубликована в пресс-релизе на сайте компании.

Фото корпорации Apple. Apple представила новый бюджетный смартфон iPhone 16e

Устройство получило дизайн, схожий с iPhone 14, включая характерную «монобровь» и одну камеру на задней панели. Внутри смартфона установлен процессор Apple A18 с 4-ядерным GPU, а также собственный 5G-модем Apple C1.

iPhone 16e лишился традиционного переключателя громкости, вместо него появилась кнопка Action Button. Кнопка Camera Control в этой модели отсутствует.

Разъем Lightning заменен на USB-C, однако скорость передачи данных ограничена USB 2.0, что характерно для большинства смартфонов на рынке. Экран сохранил классические 60 Гц. Технологию MagSafe он не поддерживает. Основная камера получила разрешение 48 Мп, как у флагманского iPhone 16.

iPhone 16e позиционируется как самый доступный iPhone в линейке: $600 Apple просит за версию на 128 гигабайт, $700 — за 256 гигабайт и $900 — на 512 гигабайт.