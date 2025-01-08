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Техноблог

Фото iPhone 17 Pro в обновленном дизайне появились в Сети

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) рендеры iPhone 17 Pro, на которых демонстрируется обновленный дизайн смартфона.

со страницы Majin Bu в соцсети X
Фото со страницы Majin Bu в соцсети X . iPhone 17 Pro в обновленном дизайне

Судя по изображениям, блок камеры iPhone 17 Pro сохранит прежнее расположение модулей, однако он станет шире, а вспышка, вспомогательный микрофон и датчик глубины LiDAR будут перемещены в правый край.

Инсайдер показал четыре возможные расцветки, которые будут использоваться в iPhone 17 Pro и Pro Max, которые соответствуют текущим — белая, серая, черная и золотая (пустынная).

Презентация iPhone 17 Pro ожидается в сентябре 2025 года, и до этого времени дизайн устройства может измениться, даже если Apple рассматривает представленный на рендерах вариант как потенциальный.

Вместе с тем осенью Apple представит совершенно новый iPhone 17 Air (Slim), который сменит собой Plus-линейку и предложит рекордно тонкий корпус.

Сообщается, что смартфоны получат производительный чип Apple A19 Pro, а старшие модели впервые предложат 12 ГБ оперативной памяти.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/316108/
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