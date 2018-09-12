Новый флагман Samsung Galaxy Note 10 назовут в честь великого художника

Южнокорейская корпорация Samsung начала разработку нового поколения широкоэкранного флагмана Galaxy Note 10 со стилусом S Pen. Устройство получило кодовое название Da Vinci, сообщил портал mail.ru.

По его данным, имя великого художника и изобретателя, вероятно, призвано подчеркнуть инновационность устройства и новые функции S Pen, связанные с рисованием.

Источники сообщили, что, судя по комплектующим, Galaxy Note 10 получит безрамочный дисплей Infinity Display без кнопки «Домой». Таким образом, возможно, сохранится и привычный дизайн устройства. Цикл жизни S Pen (который обновился с Note 9) также рассчитан примерено на 2-3 года.