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Техноблог

Palm возвращается на рынок. Что приготовил легендарный бренд?

О том, что новый смартфон Palm прошел сертификацию Комиссии по связи, уже известно. Устройство Palm Ventures Group было сертифицировано и показало, что TCL, нынешний владелец бренда, планирует в ближайшее время вернуть его на рынок. Сегодня в сети появилось изображение нового устройства под кодовым названием «Pepito», а также его довольно скромные характеристики.

из Интернета
Фото из Интернета

Согласно утечке, новое устройство Palm получит 3,3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720p HD. Гаджет будет комплектоваться чипом Snapdragon 435 (восьмиядерный процессор с частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 505). Устройство получит 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенного хранилища и небольшую батарею емкостью 800 мАч.

Все это по сегодняшним меркам более чем скромно. Зато у «Pepito» будет 3,5-мм разъем для наушников и Android 8.1 прямо из коробки. Крайне любопытно, какую нишу на рынке может занять «малыш» с такими характеристиками, интересуется hi-tech.mail.ru.

 
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