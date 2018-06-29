В WhatsApp мошенники запустили очередную хитроумную схему обмана пользователей

Эксперты по безопасности обнаружили новую мошенническую схему, рассчитанную на пользователей мессенджера WhatsApp. Об этом сообщила антивирусная компания ESET.

Атака начинается с того, что пользователь получает сообщение от человека из списка контактов, что усыпляет бдительность.

В послании говорится о возможности «получить одну из 2500 пар кроссовок Adidas в честь юбилея компании». К сообщению крепится ссылка на фальшивый сайт adidas, где буква i в адресе заменена на омоглиф — букву ı без точки (символ характерен для турецкого и азербайджанского языков).

Не заметив отсутствия точки, пользователь идет на сайт и получает предложение ответить на несколько вопросов анкеты, затем поделиться информацией об акции с друзьями и оформить «заявку на получение приза» за $1, введя платежные данные.

После оформляется платная подписка. Если не отменить ее в течение недели, с карты спишется (и будет списываться ежемесячно) $50.

Эксперты ESET отметили, что организаторы мошеннической атаки хорошо подготовились. Так, фальшивый сайт следит, чтобы ссылка открывалась именно со смартфона (в противном случае появляется сообщение об ошибке) и отслеживает пользователей по данным геолокации, предлагая жертвам из разных стран локальные версии страниц.