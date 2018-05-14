02:38
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Техноблог

Гибкий смартфон Microsoft оснастят тремя экранами

Американская корпорация Microsoft патентует гибкие смартфоны так же часто, как и южнокорейская компания Samsung. В новой заявке описано устройство, способное складываться пополам. К тому же девайс имеет сразу три дисплея.

В описании говорится о том, что экраны будут находиться на обеих складных частях. Третий экран производитель расположит между ними. На узком экране станет отображаться основная информация, связанная с другими дисплеями. Интересен тот факт, что она будет напрямую зависеть от того, в каком положении друг от друга они находятся.

Таким образом, разработчики компании Microsoft решили одну из базовых проблем сгибаемых устройств. Речь идет прежде всего об износостойкости при складывании. Правда, такое исполнение не даст пользователю возможность получить полноценный большой экран в раскрытом состоянии. О ценах и сроках выхода новинки пока ничего не сообщается.
Ссылка:
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
В Skype нашли опасную ошибку, которую Microsoft устранять не хочет
Переписка пользователей Skype получит дополнительную защиту
Microsoft выпустила мощный гибридный ноутбук
С неприятной проблемой столкнулись пользователи новых iPhone 8
Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование в $4,6 миллиарда
В Интернет выложили 306 миллионов паролей, которые нельзя использовать
Windows 10 начнет отслеживать движения глаз
Microsoft не будет «убивать» Paint
Продуктивность офисных работников теперь можно оценить с помощью приложения
Чат-бот Microsoft обошел запрет и начал обсуждать Коран
Популярные новости
Xiaomi Redmi&nbsp;S2: появились характеристики, цены и&nbsp;изображения смартфона Xiaomi Redmi S2: появились характеристики, цены и изображения смартфона
Изображения iPhone X&nbsp;Plus появились в&nbsp;Интернете Изображения iPhone X Plus появились в Интернете
В&nbsp;WhatsApp появилась возможность просматривать видео из&nbsp;Facebook и&nbsp;Instagram В WhatsApp появилась возможность просматривать видео из Facebook и Instagram
Железный человек Тони Старк и&nbsp;еще 5&nbsp;крутых изобретателей во&nbsp;вселенной Marvel Железный человек Тони Старк и еще 5 крутых изобретателей во вселенной Marvel
Бизнес
Ветеранов ВОВ поздравило ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Ветеранов ВОВ поздравило ОАО «Международный аэропорт «Манас»
До&nbsp;99&nbsp;процентов опухолей головного мозга удаляют в&nbsp;Acıbadem До 99 процентов опухолей головного мозга удаляют в Acıbadem
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»