Гибкий смартфон Microsoft оснастят тремя экранами

Американская корпорация Microsoft патентует гибкие смартфоны так же часто, как и южнокорейская компания Samsung. В новой заявке описано устройство, способное складываться пополам. К тому же девайс имеет сразу три дисплея.

В описании говорится о том, что экраны будут находиться на обеих складных частях. Третий экран производитель расположит между ними. На узком экране станет отображаться основная информация, связанная с другими дисплеями. Интересен тот факт, что она будет напрямую зависеть от того, в каком положении друг от друга они находятся.

Таким образом, разработчики компании Microsoft решили одну из базовых проблем сгибаемых устройств. Речь идет прежде всего об износостойкости при складывании. Правда, такое исполнение не даст пользователю возможность получить полноценный большой экран в раскрытом состоянии. О ценах и сроках выхода новинки пока ничего не сообщается.