Железный человек Тони Старк и еще 5 крутых изобретателей во вселенной Marvel

Чаще всего супергероями становятся случайно: мутация, врожденная суперсила или помутнение рассудка. Однако есть и умники, которые сами стали быстрее, круче, сильнее. Издание mail.ru рассказало о гениях Marvel: от Железного человека до Человека-паука.

Тони Старк — Железный человек

Гений, миллиардер и филантроп, создатель костюма Железного человека и наследник крупнейшей технологической компании своего отца Говарда Старка. Несмотря на свой скверный характер, всегда стремился к тому, чтобы создавать гаджеты на благо своей страны.

Первый прототип Марка он создает, находясь в плену у террористов в Афганистане. А позднее, выбравшись на свободу, продолжает производство костюмов Железного человека в стенах «Старк Индастриз». В его коллекции был даже специальный костюм для сражений с Халком — Халкбастер.

Кроме того, Тони является создателем искусственного интеллекта ДЖАРВИС, выполняющего функцию его универсального помощника. На основе этого программного кода ему также удалось сделать Альтрона и Вижена.

Питер Паркер — Человек-паук

Талантливый и смышленый Питер Паркер с ранних лет интересовался технологиями. Поэтому, когда он получил свои суперспособности, ему нужно было создать первый прототип костюма Человека-паука.

В ранних сериях комиксов он мог стрелять паутиной за счет специального гаджета. Паркер заряжал его капсулами с клеем-полимером, по составу напоминающим паутину. Экранизации 2012 года показала, как именно он работал над созданием этого приспособления. В альтернативной версии эта способность была приобретенной, паутина вылетала из запястья Паркера, что можно увидеть в экранизации 2002 года.

Помимо этого, в комикс-вселенной Питер создает свою компанию «Паркер Индастриз», которая потеснила на рынке компанию Тони Старка. А сам Паркер в определенной степени превзошел своего учителя.

Шури — Черная Пантера

Принцесса Ваканды и младшая сестра Черной Пантеры Шури — относительно новый персонаж в киновселенной Marvel. Но ее появление сразу же вызвало ажиотаж среди фанатов.

Во-первых, она невероятно умна и фактически является главным изобретателем в своем прогрессивном и афрофутуристичном государстве. А, во-вторых, она обладает отличным чувством стиля и юмора. Именно Шури создала костюм Черной Пантеры и даже надевала его, пока Т’Чалла был в коме.

Она также разработала оружие для себя — перчатки из вибраниума. Их можно увидеть в новом фильме «Мстители: Война бесконечности». Перчатки устроены так, что могут выстреливать направленными потоками энергии. Еще в «Войне бесконечности» показали новый прототип железной руки Баки Барнса, который также сделан из вибраниума. А в сольном фильме «Черная Пантера» была показана технология дистанционного управления, с помощью которого она могла пилотировать хоть машину, хоть истребитель в любой точке земного шара, не выезжая за пределы Ваканды.

Хэнк Пим — Человек-муравей

Киноверсия Хэнка Пима появилась только в 2015 году, но в комиксах создатель Человека-муравья был одним из старейших персонажей с 1962 года. Именно Пим, а не Скотт Лэнг стал первым носить этот костюм.

Долгое время он работал в лаборатории и трудился над созданием технологии, которая помогла бы уменьшить человека до размера муравья. Так, его исследования привели к субатомным частицам, которые и стали секретом к уменьшению молекул. Свое открытие он называл «частицами Пима» и начал разработку костюма на их основе. Вместе со своей лаборанткой и будущей женой Джанет ван Дайн, которая взяла прозвище Оса, они спасали мир от угроз глобального масштаба.

Несмотря на то что в киновселенной Альтрон был собран Тони Старком, его настоящим создателем был именно Пим. А функции своего костюма он также распространил на другие бытовые предметы. Так, например, вместо брелока он присоединил к ключам уменьшенный до карманных размеров танк.

Рид Ричардс — Мистер Фантастик

Основатель Фантастической четверки и гениальный ученый получил свои суперспособности после того, как его вместе с тремя другими членами их экспедиции облучило радиационными волнами в космосе.

До этого же Ричардс вел жизнь вундеркинда и пошел в колледж уже в 14 лет. Его интеллект был настолько сильно развит, что к 20 годам на его счету было уже несколько ученых степеней в физике, математике и электротехнике. Единственный, кто мог сравниться с ним по своим умственным способностям, был Виктор фон Дум, его однокурсник по Колумбийскому университету и будущий главный враг всей Фантастической четверки.

После взрыва каждый из членов команды получил разные способности, например, жена Рида — Сью Сторм — могла становиться невидимой, ее брат Джонни мог воспламеняться, Бен Гринн превратился в каменного монстра, а сам Рид стал эластичным как резина. С учетом особенностей каждого Ричардс создал костюмы, которые не только подходили бы строению тела, но и защищали в бою. Так же, как и костюм Пима, форма Четверки была сделана из нестабильных молекул, которые менялись вместе с их носителем.

Брюс Бэннер — Халк

Многие ученые проводили первые эксперименты на самих себе, так и Брюс Бэннер не стал исключением. Когда он пытался повторить состав сыворотки, превратившей обычного солдата Стива Роджерса в Капитана Америку, Брюс попал под гамма-излучение, и его личность разделилась на две части. Так появился Халк.

Классический сюжет «Доктора Джекилла и мистера Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона Стэн Ли перенес в комикс-вселенную, разбавив драматизм раздвоенности персонажа борьбой с мировым злом. Несмотря на то что Халк считается не самым умным и крайне агрессивным существом, ничто человеческое ему не чуждо. Так, даже в своем зеленом обличии он узнает Наташу Романофф и испытывает к ней симпатию.

Он способен на долгие промежутки времени и «выходить на поверхность», что было показано в фильме «Тор: Рагнарек», когда на арене сражений Халк оказывается главным гладиатором. Однако такие долгие пребывания в одном состоянии плохо сказываются на каждой из личностей.