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Техноблог

«Вечные» блокнот и карандаш создали украинские школьники

Фото с сайта проекта Nuka. Украинский «вечный» карандаш

Украинские одиннадцатиклассники запускают стартап по производству «вечных» канцтоваров. Свои разработки Катерина Михалко и Никита Владыкин представили на киевском форуме iForum, сообщил портал mail.ru.

Блокнот изготовлен из синтетической бумаги, и является перезаписываемым. Любую запись можно стереть, побрызгав на страницу антисептиком, и аккуратно его растерев.

Карандаш изготовлен из сплава 5 металлов. Пишет он, как обычный грифель, и так же стирается ластиком, но принцип его работы другой. Авторы говорят, что секрет их металлического карандаша — в процессе окисления.

Ради стартапа под названием Nuka ребята перешли на экстернат. Катя и Никита ищут дистрибьюторов своего товара за рубежом. Молодых и предприимчивых киевлян отметил лично премьер-министр Украины. На своей странице в Facebook он разместил о них видео.
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